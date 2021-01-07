Потасовкой закончился конфликт между не совсем трезвой женщиной и Дедом Морозом в Воронежской области на площади в Борисоглебске.

Кадры, на которых от словесных перепалок Дед Мороз перешел к активным действиям, выложили в группе «Подслушано в Борисоглебске».

На видео показано, как после того, как женщина долгое время с применением ненормативной лексики, что то говорит мужчине, а потом пытается ударить его по лицу, «добрый волшебник» толкает гражданочку. Она падает, потом встает и чего-то опять говорит Деду Морозу. Ее речь на видео превратилась в очень долгий «пип». Спокойно выслушать новогоднюю речь дедушка не смог и еще раз толкнул пьяную мадам. После чего отвернулся от сканадистки и вновь стал «добрым».