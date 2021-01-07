Региональное управление МЧС предупредило жителей Воронежской области о грядущей непогоде.

По информации пресс-службы ведомства, с 18 часов 7 января в регионе ожидаются значительные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Непогода, по прогнозам синоптиков, продлится минимум до 18 часов 8 января.

При этом ветер может усилится до 15-18 м/с. Спасатели предупреждают также о гололеде и налипании мокрого снега.

Ранее Госавтоинспекция предупредила жителей Воронежской области о скользких дорогах. Граждан за рулем предупредили об опасности дальних поездок. Также водителями посоветовали не выезжать без особой нужды на личном автотранспорте.

Фото «Вести ПК»