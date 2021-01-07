Об опасности дождя и мокрого снега воронежцев предупредили в МЧС
Региональное управление МЧС предупредило жителей Воронежской области о грядущей непогоде.
По информации пресс-службы ведомства, с 18 часов 7 января в регионе ожидаются значительные осадки в виде мокрого снега и дождя.
Непогода, по прогнозам синоптиков, продлится минимум до 18 часов 8 января.
При этом ветер может усилится до 15-18 м/с. Спасатели предупреждают также о гололеде и налипании мокрого снега.
Ранее Госавтоинспекция предупредила жителей Воронежской области о скользких дорогах. Граждан за рулем предупредили об опасности дальних поездок. Также водителями посоветовали не выезжать без особой нужды на личном автотранспорте.
Фото «Вести ПК»
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.