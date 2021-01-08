Воронежская полиция проводит проверку по факту инцидента, который произошел в Борисоглебске.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, лично «доброго волшебника» уже установили. 47-летняя женщина, которую несколько раз толкнул Дед Мороз, написали на него заявление в полиция.

Стражи порядка изучают видеосъемку, опубликованную в социальных сетях, чтобы понять, в чем была суть конфликта.

Напомним, что на видео показано, как после того, как женщина долгое время с применением ненормативной лексики, что-то говорит мужчине, а потом пытается ударить его по лицу, «добрый волшебник» толкает гражданочку. Она падает, потом встает и чего-то опять говорит Деду Морозу.

Ее речь на видео превратилась в очень долгий «пип». Спокойно выслушать новогоднюю речь дедушка не смог и еще раз толкнул пьяную мадам. После чего отвернулся от скандалистки и вновь стал «добрым».