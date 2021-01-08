Происшествие на переезде в Россоши в Воронежской области с автомобилем и грузовым поездом попало на видео.

Инцидент произошел 7 января. На видео, опубликованном в группе «Подслушано. Россошь», показано, как на запрещающий сигнал автомобиль «Волга» пытается проехать через переезд перед идущим поездом.

Машинист включил предупреждающий гудок, но водителя легковушки это не останавливает. Проехать ему не удалось — поезд задевает заднюю часть «Волги» и ее, к счастью, отбрасывает на противоположную сторону переезда.

Пока официальных комментариев о происшествии не поступало.

Фото и видео группы «Подслушано. Россошь»