Фонд для поддержки строительства «Северного потока-2» в условиях американских санкций создают в германской земле Мекленбург-Передняя Померания.

Как сообщает РИА Новости, 7 января парламент региона ФРГ одобрил большинством голосов предложение немецкого правительства о создании фонда в поддержку достройки газопровода.

Сообщается, что фонд будет оказывать поддержку предприятиям, которые могут попасть под американские санкции.

Напомним, что власти США, чтобы продавать дорогой американский сжиженный газ в Западную Европу, всяческими методами пытаются заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию. Один из способов, которые применяют «товарищи» из-за океана — ведение санкций против компаний, которые участвуют в строительства газопровода.

Европейцы же ищут способы для нейтрализации американских санкций, для чего и создают подобные фонды. По всей видимости, в будущем будет расти число желающих отказаться от долларовых расчетов, чтобы американцы совсем не могли контролировать международные экономические процессы. Для этого страны переходят на взаиморасчёты в национальных валютах.