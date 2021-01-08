Андрей Трубников, создатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica, кончался в возрасте 61 год.

Как пишет РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь бизнесмена.

Трубников был известен тем, что в 202 году запустил марку «Рецепты бабушки Агафьи», в шестью годами спустя – «Натура Сиберика». Магазин этого бренда открылся в столице России в 2012 году.

Фото @trubnikov_fly_or_die/Instagram