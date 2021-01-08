Как выглядит Воронеж из космоса продемонстрировал в своем Instagram космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Фото с борта МКС он выложил на своей страничке соцсети.

– Здравствуй, Воронеж! Этот город заслуженно считается колыбелью российского флота, и он внёс немалый вклад в изучение космического пространства. – написал космический путешественник.

Сергей поздравил жителей города с Новым годом и Рождеством и заметил, что именно в этом городе разрабатывают уникальные космические двигатели.

Космонавт также выложил фотографии с борт МКС таких российских городов как Сергиев Посад, Казань, Переславль-Залесский, Петербург, Королёв, Туапсе.

Фото Сергея Кудь-Сверчкова