Зрелищное короткое замыкание произошло в Воронеже на Московском проспекте в ночь на 8 января.

Происшествие, случившееся неподалеку от памятника Славы, попало на видео, которое выложили в социальных сетях.

На съемке видна серия из нескольких ярких вспышек, после чего на дорогу посыпались искры.

Очевидцы сообщили, что происшествие случилось неподалеку от дома 80 Московского проспекта.

В пресс-службе мэрии рассказали, что произошло возгорание перемычки троллейбусной контактной сети. Неисправность уже устранили. В результате инцидента пострадавших не было.

В горадминистрации также настоятельно попросили воронежцев, в случаях подобных происшествий сообщать об этом в Единую дежурно-диспетчерскую службу, чтобы модно было быстро принять необходимые меры.

Видео группы «Регион-36 Воронеж», Павел Рязанов