Мощную огненную вспышку на проводах над Московским проспектом в Воронеже сняли на видео
Зрелищное короткое замыкание произошло в Воронеже на Московском проспекте в ночь на 8 января.
Происшествие, случившееся неподалеку от памятника Славы, попало на видео, которое выложили в социальных сетях.
На съемке видна серия из нескольких ярких вспышек, после чего на дорогу посыпались искры.
Очевидцы сообщили, что происшествие случилось неподалеку от дома 80 Московского проспекта.
В пресс-службе мэрии рассказали, что произошло возгорание перемычки троллейбусной контактной сети. Неисправность уже устранили. В результате инцидента пострадавших не было.
В горадминистрации также настоятельно попросили воронежцев, в случаях подобных происшествий сообщать об этом в Единую дежурно-диспетчерскую службу, чтобы модно было быстро принять необходимые меры.
Видео группы «Регион-36 Воронеж», Павел Рязанов
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