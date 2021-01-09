Величину прожиточного минимума установило российское правительство на 2021 год.

Как сообщает РИА Новости, согласно постановлению, подписанному премьером Михаилом Мишустиным, эта сумма составит 11 653 рубля.

Для пенсионеров прожиточный минимум будет равняться 10 022 рубля, для детей – 11 303 рубля, для трудоспособных граждан 12 702 рубля.

Напомним, что с 1 января прожиточный минимум в России устанавливается не на квартал, как было раньше, а на целый год сразу. Сумма зависит от среднего душевого дохода. Раньше она рассчитывались на основе продовольственных товаров, включенных в потребительскую корзину.

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