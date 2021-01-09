В автосалонах Воронежа закончились все BMW серии Х.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщает Ирина Яркина, руководитель центра персонального маркетинга.

Касательно немецкой автотехники серии Х – 4, 5, 6 и 7, Ирина пишет:

— Совсем закончились. Похоже в России в салонах нетути. Продавец, с печалью и тоской сообщил, что только под заказ и не раньше апреля. Мол, такой спрос, что производитель не успевает производить и доставлять…

По прогнозам пользовательницы, с апреля кол-во ВMW на улицах Воронежа и страны, станет больше, чем ВАЗовских моделей.

Такой вот кризис!

Фото pixbay.com