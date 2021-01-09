В Воронежских автосалонах закончились BMW
В автосалонах Воронежа закончились все BMW серии Х.
Об этом на своей страничке в Facebook сообщает Ирина Яркина, руководитель центра персонального маркетинга.
Касательно немецкой автотехники серии Х – 4, 5, 6 и 7, Ирина пишет:
— Совсем закончились. Похоже в России в салонах нетути. Продавец, с печалью и тоской сообщил, что только под заказ и не раньше апреля. Мол, такой спрос, что производитель не успевает производить и доставлять…
По прогнозам пользовательницы, с апреля кол-во ВMW на улицах Воронежа и страны, станет больше, чем ВАЗовских моделей.
Такой вот кризис!
Фото pixbay.com
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