В крупных магазинах Воронежа появились экспресс тесты на коронавирус.

В некоторых гипермаркетах товар стоит рядом с кассой со специальными стойками с инструкцией по примирению.

Стоимость тестов, которые показывают антитела, полторы тысячи рублей. Товар, произведённый в Башкириии, сертифицирован. Тесты предназначены для клинической лабораторной диагностики.

Надо заметить, что много различных тестов на коронавирус уже давно продается в интернет-аптеках. Производители данного вида товаров различные Китай, Россия и западноевропейские страны. Кроме того, медицинские организации предлагают сделать аналогичные тесты в лабораторных условиях порою даже дешевле полутора тысяч рублей.

Фото pixbay.com