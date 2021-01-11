Воронежские полицейские начали проверку видео, на котором пассажира такси за неоплату проезда облили зеленкой.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Стражи порядка изучают запись, которая была размещена в социальных сетях. Решение будет принято по результатам проверки, рассказали в полиции.

Напомним, что на видео, которое было выложено в сразу в нескольких группах на снегу сидит мужчина, на голову которого другой «товарищ» льет зеленую жидкость. При этом экзекутор сообщает, что так бывает с теми, кто не хочет платить за проезд.

Фото pixbay.com