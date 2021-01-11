Видео с пассажиром такси, облитым зеленкой за неоплату проезда в Воронеже, проверяет полиция
Воронежские полицейские начали проверку видео, на котором пассажира такси за неоплату проезда облили зеленкой.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Стражи порядка изучают запись, которая была размещена в социальных сетях. Решение будет принято по результатам проверки, рассказали в полиции.
Напомним, что на видео, которое было выложено в сразу в нескольких группах на снегу сидит мужчина, на голову которого другой «товарищ» льет зеленую жидкость. При этом экзекутор сообщает, что так бывает с теми, кто не хочет платить за проезд.
Фото pixbay.com
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