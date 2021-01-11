В Воронежской области на рабочей неделе похолодает до -20
Снег и морозы намечаются в Воронежской области на наступившей рабочей неделе.
По сообщению синоптиков из регионального Гидрометцентра, ночные температуры могут достигать 17, а местами и 20 градусов ниже нуля.
Самым холодным днем недели будет среда, а похолодание начнется уже сегодня, в понедельник, 11 января.
По словам метеорологов, в целом, погода в январе в Воронежской области будет пределах температурой нормы.
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