ДТП произошло на оживлённом перекрёстке в центре Воронежа 10 января.

Авария случилась в районе Заставы. Очевидцы выложили фотографии происшествия. На них видео, что после столкновения получили повреждения Range Rover и автомобиль скорой помощи, внутри которого пострадали люди.

Граждане написали, что медицинскую технику увезли на эвакуаторе.

Фото группы «Мой и твой Воронеж»