В центре Воронежа на перекрестке столкнулись иномарка и скорая
ДТП произошло на оживлённом перекрёстке в центре Воронежа 10 января.
Авария случилась в районе Заставы. Очевидцы выложили фотографии происшествия. На них видео, что после столкновения получили повреждения Range Rover и автомобиль скорой помощи, внутри которого пострадали люди.
Граждане написали, что медицинскую технику увезли на эвакуаторе.
Фото группы «Мой и твой Воронеж»
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