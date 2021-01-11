Два человека пострадали в Воронеже в результате ДТП, которое произошло на улице Антонова-Овсеенко 11 января.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, происшествие случилось в 8 утра возле дома 37.

По предварительным данным «Нивой» управляла 42-летняя женщина. Автомобиль двигался по левому ряду к бульвару Победы со стороны Московского проспекта. По нерегулируемому переходу в это время дорогу переходили 26-летняя женщина и 4-летняя девочка. «Нива» на них наехала. С травмами обеих пешеходов увезли в больницу.

Полиция проволит проверку по факту ДТП.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области