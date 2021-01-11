О ситуации на топливном рынке России и о перспективах роста цен на бензин в 2021 году рассказал в интервью радио Sputnik руководитель аналитического центра » Независимого топливного союза» Григорий Баженов.

Эксперты предсказали резкое повышение оптовых цен на топливо в январе вслед за ростом цены нефти, сообщает «Коммерсантъ». Цены вырастут в пределах инфляции, другого ожидать не стоит, уверен Григорий Баженов

«2021 год связан с электоральным циклом, за этим будут стараться всячески следить, вводить новые регулирующие моменты, которые будут останавливать рост цен в случае, если конъюнктура будет это предполагать. Сегодня в целом розница и так регулируется настолько сильно, что она просто не может неконтролированно расти», – считает Григорий Баженов.

Оптовые цены выросли из-за дисбаланса, связанного с регуляторной политикой, объяснил эксперт.

«Выросли акцизы на 4%, параметры демпфирующего механизма на 5%, растет притягательность поставок на экспорт. Экспортные пошлины снизили, то есть товар будет уходить на экспорт, на внутреннем рынке будет оставаться меньше. Оптовое звено будет повышаться, нефтяники будут платить дополнительные средства, помимо акциз, в качестве демпфирующего механизма. Независимая розница будет страдать», – считает Григорий Баженов.

По словам эксперта, топливный рынок находится в крайне неблагоприятной ситуации.

«Регуляторные надстройки убивают рыночную адаптивность, не дают экономическим субъектам подстраивать свои индивидуальные планы, инвестиционные стратегии под изменяющуюся конъюнктуру. Это убивает стимулы к развитию топливного рынка», – отметил Григорий Баженов.