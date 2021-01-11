Фигурантом уголовного дела стал водитель грузовика, устроивший в Подмосковье ДТП, в котором погибли четверо военнослужащих.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.

26-летний водитель, управляя грузовиком, столкнулся на 28-м км федеральной трассы М-9 «Балтия» с автобусом, перевозившим солдат- срочников.

В результат аварии погибли четверо, еще 50 человек пострадали.

Водитель грузовика прошёл медицинское освидетельствование. Следов алкоголя или наркотиков у нег не нашли.