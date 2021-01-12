В Воронеже идет подготовка к реставрации объекта культурного наследия — Дома Горденина.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, это вопрос обсуждался 11 января на планерке в мэрии под председательством главы Воронежа Вадима Кстенина.

Историческое здание долгое время находилось в собственности Российской Федерации. В настоящее время дом передан муниципалитету, что позволило начать подготовку к реконструкции объекта.

– На первом этапе необходимо закрыть тепловой контур здания, обеспечить его подключение к инженерным сетям и заказать формирование научно-проектной документации по реставрации объекта культурного наследия. Оперативно доведите до управления культуры лимиты бюджетных средств, чтобы быстро провести все процедуры, – сказал Вадим Кстенин, обращаясь к финансистам.

Глава города поручил также своему заместителю Сергею Петрину проработать вопрос с ресурсоснабжающими организациями о включении инженерных сетей, проходящих вдоль дома, в свои инвестиционные программы.