Реставрацию Дома Гарденина начнут в Воронеже
В Воронеже идет подготовка к реставрации объекта культурного наследия — Дома Горденина.
Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, это вопрос обсуждался 11 января на планерке в мэрии под председательством главы Воронежа Вадима Кстенина.
Историческое здание долгое время находилось в собственности Российской Федерации. В настоящее время дом передан муниципалитету, что позволило начать подготовку к реконструкции объекта.
Глава города поручил также своему заместителю Сергею Петрину проработать вопрос с ресурсоснабжающими организациями о включении инженерных сетей, проходящих вдоль дома, в свои инвестиционные программы.
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