В Воронеже управляющая компания выставила счет за коммунальные услуги жильцам дома 84 по улице Ломоносова в 20 тысяч рублей. Большая часть — 15 700 рублей составило отопление.

Такого отношения коммунальщиков воронежцы не стерпели и нажаловались во все инстанции, призванные защищать отечественного потребителя услуг ЖКХ, а заодно оповестили о «беспределе» местные СМИ.

Когда стали разбираться, то оказалось, что люди, как это водится, немного преувеличили. Они два предыдущих месяца за отопление не платили вообще из-за того, что власти не рассчитали тариф для их конкретного дома, который обслуживает одна котельная.

Когда же воронежские бюрократы с размером оплаты все утрясли, то жителям выставили счет сразу за три месяца. Привыкшие к «коммунизму» граждане, при переходе на «капитализм» увидели суммы от 15 до 20 тысяч рублей и были, мягко говоря, не очень довольны.

Тем не менее в этом вопросе еще будут разобраться антимонопольная служба и жилищная инспекция, которые при удачном стечении обстоятельств для жильцов, могут чего-нибудь «нарыть» на управляющую компанию.