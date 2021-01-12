До 1 февраля продлили российские власти блокировку авиационного сообщения с Великобританией.

Как сообщает «Известия», такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в целях защиты населения.

Действие блокировки продляется до 1 февраля 23 часов 59 минут.

Самолеты перестали летать из России в Британию и обратно с 22 декабря 2020 года из-за того, что что в королевстве ученые нашли новый штамм SARS-CoV-2. Эта новая разновидность коронавируса передается быстрее, чем обнаруженные ранее.

Кстати, глава государства, королева Елизавета Вторая с мужем Филиппом недавно сделали прививки вакциной от коронавируса. Некоторые аналитики не исключают, что царствующая пара использовала наиболее надежный на настоящий момент препарат — российскую вакцину Sputnik V.