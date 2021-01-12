Ученые зафиксировали разрушение метеорита над Камчаткой в атмосфере Земли 12 января.

По словам директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данилы Чеброва, небесное тело вошло в атмосферу земли 8.09 по камчатскому времени. Метеорит взорвался пробыв в атмосфере 55 секунда. По расчетам ученых, мощность взрыва равнялась от 1 до 5 килотонны тротила.

Жители Камчатки выложили в соцсети ролик, на котором виден полет метеорита в небе и последующий его взрыв.

Фото pixbay.com