О сильном снеге, метели и снежных заносах предупредили в региональном МЧС жителей Воронежской области.

Непогода, по прогнозам метеорологов, начнется в среду, 13 января, после полудня. Снег и усиление ветра до 20 метров в секунду продолжится до утра четверга, 14 января.

Управы районов и комбинатами благоустройства будут готовы к очистке города от снега в связи неблагоприятными погодными условиями. Такую задачу им поставил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Уже завтра днем на улицы будут выведены пескоразбрасыватели, чтобы модно было начать обработку до выпадения снега.

Фото «Вести ПК»