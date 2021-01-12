На 44 миллиарда долларов снизилась капитализация соцсетей Facebook и Twitter.

Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ, пишет Lenta.ru.

Twitter подешевел на три миллиарда, а Facebook «упал» на 41 миллиард долларов.

Нехорошая для компаний тенденция началась после введения цензуры в отношении американского президента Дональда Трампа.

Twitter навечно заблокировал аккаунт главы США, а также обещал «забанить» любого пользователя, который будет транслировать слова Трампа.

По всей видимости, сторонники Трампа, которых только в США насчитывается более 70 миллионов выбирают другие программные продукты и соцсети для выражения своего мнения. В Америке эксперты заметили массовое бегство в мессенджер Telegram. Представители Демократов на этом фоне потребовали удалить мессенджер из Apple Store.