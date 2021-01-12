В связи со штормовым предупреждением, которое передало региональное управление МЧС, мэр Воронежа Вадим Кстенин поставил коммунальщикам и управам районов задачу заранее обработать тротуары и дороги противогололедными реагентами.

Напомним, что о сильном снеге, метели и снежных заносах предупредили 12 января в региональном управлении МЧС жителей Воронежской области.

Непогода, по прогнозам метеорологов, начнется в среду, 13 января, после полудня. Снег c усилением ветра до 20 метров в секунду продолжится до утра четверга, 14 января.

– Вы должны вывести песоразбрасыватели на улицы уже днем, чтобы начать обработку до начала снега. К завтрашнему вечернему часу-пик все магистральные дороги, а также основные тротуары с интенсивным пешеходным трафиком должны быть отработаны. Снегопад может продолжаться около суток, ожидается до 15 сантиметров снега, необходимо приложить все усилия, чтобы движение по городу было безопасным. Призываю воронежских водителей быть предельно внимательными и аккуратными в этот период, чтобы не стать участниками ДТП, а также не мешать работе спецтехники, – подчеркнул мэр Вадим Кстенин.

В пресс-службе мэрии рассказали, что очистка города от снега будет вестись в круглосуточном режиме. Главы управ районов будут лично контролировать процесс ликвидации последствий стихии.

Фото пресс-службы мэрии Воронежа