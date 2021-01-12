Мэр Воронежа в связи с прогнозируемыми сильными осадками поставил задачу коммунальщикам
В связи со штормовым предупреждением, которое передало региональное управление МЧС, мэр Воронежа Вадим Кстенин поставил коммунальщикам и управам районов задачу заранее обработать тротуары и дороги противогололедными реагентами.
Напомним, что о сильном снеге, метели и снежных заносах предупредили 12 января в региональном управлении МЧС жителей Воронежской области.
Непогода, по прогнозам метеорологов, начнется в среду, 13 января, после полудня. Снег c усилением ветра до 20 метров в секунду продолжится до утра четверга, 14 января.
В пресс-службе мэрии рассказали, что очистка города от снега будет вестись в круглосуточном режиме. Главы управ районов будут лично контролировать процесс ликвидации последствий стихии.
Фото пресс-службы мэрии Воронежа
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