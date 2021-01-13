За участие в картельном сговоре воронежских дорожников оштрафовали на 48,3 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФАС, ведомство определило, что ООО «Дорожное строительство и ремонт» договорилось с конкурентом о поддержке на аукционе нужной цены государственного контракта на 258, 4 миллиона рублей.

Контролеры установили, что дорожники, выработав общую стратегию, разыграли схему «победитель-статист». Вторым участником сговора было «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление №1» (РДРСУ).

В итоге сумма контракта была сбита всего на 1,5 %, а победителем стало РДРСУ.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении директоров обоих предприятий за «покушение на ограничение конкуренции, с использованием служебного положения, причинившее особо крупный ущерб».

Антимонопольщики рассматривали дело в рамках производства уголовного. По итогам ООО «ДСР» на сумму, равную 18% от стоимости госконтракта.