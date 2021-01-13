В Воронежской области 12 января стартовала массовая вакцинация от коронавируса.

Как сообщает региональный департамент здравоохранения, власти планируют привить от COVID-19 около 700 тыс человек.

Записаться на прививку можно на сайте Госуслуги в течение января. Сейчас запись происходит в поликлиниках по месту жительства. Врач назначит дату и место вакцинации, предварительно определив отсутствие противопоказаний.

Вакцинация от коронавируса будет бесплатной и добровольной, подчеркнули в облздраве.

В ведомстве, в частности, объяснили приоритеты, которые будут использоваться при вакцинации населения.

К приоритету 1 уровня относятся взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям: работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров; лица с хроническими заболеваниями, в т.ч. заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

К приоритету 2 уровня относятся взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям: работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; лица, работающие вахтовым методом, волонтеры, военнослужащие, работники организаций сферы предоставления услуг.

К приоритету 3 уровня относятся государственные и муниципальные служащие, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях высшего образования старше 18 лет, лица, подлежащие призыву на военную службу.

Вакцинация проводится бесплатно для граждан РФ, то есть ее оплачивает государство. Для получения прививки достаточно паспорта и полиса ОМС. Вакцинация проводится в государственных медицинских организациях только для жителей конкретного региона. Частные медцентры также вправе оказывать услуги по вакцинации от новой коронавирусной инфекции при наличии соответствующей лицензии. В этом случае гражданин оплатит стоимость вакцинации самостоятельно.

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится на добровольной основе в рамках национального календаря профилактических прививок. Человек вправе отказаться от проведения вакцинации.