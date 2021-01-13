Энергетики приготовились к работе в неблагоприятных погодных условиях в Воронежской области
Режим повышенной готовности введен в связи с прогнозируемыми обильными осадками и сильным ветром в зоне ответственности филиала «Россети Центр Воронежэнерго».
Об этом сообщили в пресс-службе организации. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Бригады укомплектованы приспособлениями, необходимым инструментом, спецодеждой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях, оснащены высокопроходимой спецтехникой. Оперативно-ремонтный персонал Воронежэнерго мобилизован.
В работающем в филиале оперативном штабе проихводится обмен информацией с органами исполнительной власти и структурами МЧС.
Воронежэнерго подготовило 147 бригад, которые будут выполнять возможные аварийно-восстановительные работы. В их состав вошли 458 энергетиков и 278 единиц техники.
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