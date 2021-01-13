Перейти к массовой вакцинации россиян поручил со следующей неделе президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает ТАСС, промышленность страны по выпуску вакцины превысила плановые объемы.

— Прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график работы, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу, — сказал глава государства.

В Воронежской области 12 января стартовала массовая вакцинация от коронавируса.

Ввласти планируют привить от COVID-19 около 700 тыс человек. Вакцинация от коронавируса будет бесплатной и добровольной, подчеркнули в облздраве.