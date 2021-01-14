Представители республиканской партии США отказались собирать палату Конгресса, на которой предлагали рассмотреть вопрос недоверия президенту Дональду Трампу.

Как сообщает РИА Новости, по данным The Washington Post, глава фракции республиканцев Митч Макконнелл не стал поднимать этот вопрос до 19 января.

План «южан» (демпартия США образовалась первоначально из представителей рабовладельческих штатов на юге США) по отстранению Трампа от власти до того, как произойдет инаугурация нового президента Байдена, провалился.

Днем ранее Майк Пенс, вице-президента США отказался отстранять Трампа от власти при помощи 25 поправки основного американского закона.

В общем, отстранять от власти Трампа, как было сказано в фильме Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Еще рано…»