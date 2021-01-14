Уголовное дело о халатности возбудили воронежские следователи из-за сноса зданий бывшего хлебозавода № 1 на Фридриха Энгельса в областном центре.

Об этом 13 января сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В преступлении подозревают некоторых из сотрудников управления по охране ОКН Воронежской области, которые поздно включили бывший хлебозавод в список объектов культурного наследия.

Из-да этого строители частично снесли здания. Какова будет дальнейшая судьба объекта, пока никто из представителей власти не прокомментировал.

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