Из-за снегопада, который наблюдался во второй половине 13 января, Воронеж встал в 9-бальных пробках.

О непогоде воронежцев предупредили заранее по линии МЧС. Мэрия еще до начала выпадения снега начала работу по обработке дорог и тротуаров.

Тем не менее вечером 13 января в час пик в некоторых частях города наблюдались пробки.

Ночью городские комбинаты устройств активно вывозили снег с воронежских дорог. По сообщению пресс-службы мэрии, коммунальщики вывезли более восьми тысяч тонн снега.

Вследствие чего дорожная ситуация в Воронеже утром 14 января была нормальная, как и в обычные дни.

Фото пресс-службы горадминистрации Воронежа