К штрафу приговорил военный суд командира воинской части в Воронеже за то, что тот за деньги отпускал со службы солдат-срочников.

Об это со ссылкой на материалы военного суда сообщает «Вести Воронеж».

Во время разбирательств командир Погребец рассказал суду, что деньги, которые он получил с солдат за увольнения, он тратил на улучшение бытового обслуживания части.

По информации издания средняя цена суток выходного для солдата составляет одну тысячу рублей. Ранее тех военнослужащих срочной службы, которые пользовались подобными услугами суд приговорил к штрафам от 40 до 70 тысяч рублей.