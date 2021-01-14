25-градусные морозы ударят в Воронежской области перед Крещением
Перед Крещением в Воронежской области намечаются 25-градусные морозы.
Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.
Температура начнет понижаться с пятницы, 15 января. Морозы продержатся примерно, с неделю.
По информации синоптиков, максимально низкие температуры будут наблюдаться в воскресенье, 17 января и в понедельник, 18 января. В эти дни днем прогнозируют морозы до 15 градусов, а ночью от 20 до 25 градусов ниже нуля.
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