Перед Крещением в Воронежской области намечаются 25-градусные морозы.

Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Температура начнет понижаться с пятницы, 15 января. Морозы продержатся примерно, с неделю.

По информации синоптиков, максимально низкие температуры будут наблюдаться в воскресенье, 17 января и в понедельник, 18 января. В эти дни днем прогнозируют морозы до 15 градусов, а ночью от 20 до 25 градусов ниже нуля.