Детали сюжета сериала «Властелин колец», который уже три года снимает Amazon, раскрыли на портале TheOneRing.net.

Как сообщает РИА Новости, начинается многосерийный фильм за несколько тысяч лет назад до событий, описанных в книгах Толкина «Властелин колец» и «Хоббит».

Там появляются персонажи, как новые, так и знакомые зрителям, которые в Среднеземье противостоят появлению зла.

Кино будет состоять, как минимум, из 5 сезонов по 8-10 серий в каждом.

Съемки сериала завершились. На стадии постродакшена находится первая серия фильма.

Хуан Антонио Байона стал режиссером первой серии картины. Показ первого сезона ожидается уже в этом году.

Фото pixbay.com