Подробности сюжета сериала «Властелин колец» раскрыл производитель
Детали сюжета сериала «Властелин колец», который уже три года снимает Amazon, раскрыли на портале TheOneRing.net.
Как сообщает РИА Новости, начинается многосерийный фильм за несколько тысяч лет назад до событий, описанных в книгах Толкина «Властелин колец» и «Хоббит».
Там появляются персонажи, как новые, так и знакомые зрителям, которые в Среднеземье противостоят появлению зла.
Кино будет состоять, как минимум, из 5 сезонов по 8-10 серий в каждом.
Съемки сериала завершились. На стадии постродакшена находится первая серия фильма.
Хуан Антонио Байона стал режиссером первой серии картины. Показ первого сезона ожидается уже в этом году.
Фото pixbay.com
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