Жалобу Украины о нарушении прав человека в Крыму частично рассмотрит Европейский суд по правам человека.

Как сообщает ТАСС, суд отказался рассматривать законность присоединения Крыма к России. Рассмотрение будет касаться исключительно прав человека.

— Жалобы, поданные Украиной против России относительно нарушения прав человека в Крыму, частично приемлемы для рассмотрения, — цитирует агентство документ ЕСПЧ.

Рассмотрение будет проведено позднее. Напомним, что Крым присоединился к России после государственного переворота на Украине, на основании проведённого референдума. В голосовании принимали участие более 80 процентов населения Крыма. Более 97% отдали свой голос за воссоединение с Российской Федерацией.