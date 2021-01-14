Прошедший день 13 января и ночь на 14-е выдались хлопотными для коммунальных служб Ленинского района Воронежа из-за сильного снегопада.

Вместе с тем, своевременная готовность техники и персонала, выполнение планово-предупредительных работ, грамотная подготовка технических заданий специалистами управы позволили минимизировать негативные последствия зимней стихии, сообщили в управе.

Так в ночь с 13.01.20 на 14.01.21 для уборки улично-дорожной сети Ленинского района было задействовано 51 единица специализированной техники, 21 работник ручной уборки. Вывезено 1707 куб. м снега, израсходовано 173 т. пескосоляной смеси.

Вывоз снега производился с улиц: Матросова, Плехановская, Пл. Ленина, Кирова, 20-летия Октября, Дамба ВОГРЭС, Транспортная развязка Грамши, Петровская набережная, Кольцовская, Моисеева. Здесь работали фронтальные погрузчики, самосвалы, 2 грейдера и 2 снегопогрузчика. В некоторых местах производилось перемещение снега на обочину с применением ротора АМ2500.

Подметание и обработка УДС противогололедными материалами выполняли 9 комбинированных дорожных машин. Подметание и обработку тротуаров противогололедными материалами по маршрутам магистральных и второстепенных улиц района производили 11 единиц малогабаритной техники.

Для оказания помощи водителям большегрузных автомобилей на крутых подъемах ул. Грамши и 20-летия Октября организовано дежурство тракторов Т-150.

— В дневную смену работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются. Параллельно с приведением в нормативное состояние проезжей части дорог, усилия бригад комбината благоустройства направлены на расчистку тротуаров, на что особое внимание обратил глава города Воронежа Вадим Юрьевич Кстенин, — рассказал руководитель управы Сергей Ситников.

Сергей Ситников также отметил, что безопасной работе в сложных метеоусловиях коммунальщикам содействовали сотрудники ГИБДД.