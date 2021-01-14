3-летнюю девочку помогли довезти до больницы воронежские полицейские.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, ребёнок получил травму головы и мать везла дочку в больницу. Но застряла в пробке на Остужевском кольце, которая образовалась из-за обильного снегопада.

Сотрудники ГИБДД забрали девочку из родительского автомобиля и довезли до больницы, где малышке оказали помощь.

Девочка получила травму, челюсти и зубов, когда ударилась о край стола.

Родители выразили благодарность полицейским за оказанную помощь.

– Сотрудники очень оперативно отреагировали и оказали необходимую помощь нашей девочке! Спасибо большое за отзывчивость!

Фото пресс-службы ГУ МВД Воронежской области