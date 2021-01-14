23 человека умерли после вакцинации от COVID-19 в Норвегии
23 человека скончались после прививки от коронавируса немецкой вакциной BioNTech и американской Pfizer и в Норвегии.
Как пишет «Известия», к смерти пациентов могли привести побочные эффекты: тошнота, повышенная температура и ослабленный иммунитет.
Сообщается, что погибшие страдали хроническими заболеваниями и были старше 80 лет.
Институт национального здоровья, после случившегося, не рекомендовал вакцинировать пациентов старшего возраста.
В России в настоящее время началась массовая вакцинация населения. Президент страны Владимир Путин 13 января поручил правительству ее начать на следующей неделе. Вакцинация проводится российским препаратом «Спутник V».
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