23 человека скончались после прививки от коронавируса немецкой вакциной BioNTech и американской Pfizer и в Норвегии.

Как пишет «Известия», к смерти пациентов могли привести побочные эффекты: тошнота, повышенная температура и ослабленный иммунитет.

Сообщается, что погибшие страдали хроническими заболеваниями и были старше 80 лет.

Институт национального здоровья, после случившегося, не рекомендовал вакцинировать пациентов старшего возраста.

В России в настоящее время началась массовая вакцинация населения. Президент страны Владимир Путин 13 января поручил правительству ее начать на следующей неделе. Вакцинация проводится российским препаратом «Спутник V».