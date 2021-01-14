Торги по продаже памятника Аленке проводит Российский аукционный дом (РАД). Установка монумента в Нововоронеже вызвала огромный общественный резонанс не только в Воронежской области, но и по всей России.

Как сообщает «Интерфакс», первоначальная цена скульптуры равняется одному миллиону рублей. В сообщении РАД говорится:

— Продается уникальный предмет пространственно-изобразительного искусства «Арт-объект «Аленушка». Материал изготовления объекта: металл. Дата изготовления — 28 сентября 2020 года.

Заявки на участие принимаются с сегодняшнего дня по 11 февраля.

Торги состоятся в виде открытого английского аукциона в понедельник, 15 февраля. Задаток определён в сто тысяч рублей. Торговаться можно прибавляя по 50 тысяч рублей к предыдущей цене.

Монумент Алёнке открыли в городе атомщиков 18 декабря. Местные жители попросили убрать памятник из-да шокирующего лица скульптуры. Через три дня объект демонтировали.

Власти Нововоронежа заявили, что установят новый памятник Алёнке.