Создатель «Ералаша» Борис Грачевский скончался от коронавируса
Борис Грачевский, художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш», скончался на 72 году жизни.
ТАСС пишет, что об этом сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская.
Грачевского госпитализировали с диагнозом коронавирус 28 декабря. Его перевели в реанимацию и врачам удалось стабилизировать состояние пациента. К аппарату ИВЛ Грачевского подключили 7 января и ввели в искусственную кому.
Борис Грачевский занимался детским юмористическим киножурналом «Ералаш» с 1974 года. Вначале он был его директором, а с 1984 года стал художественным руководителем «Ералаша».
Фото ТВЦ
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