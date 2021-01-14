Борис Грачевский, художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш», скончался на 72 году жизни.

ТАСС пишет, что об этом сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская.

Грачевского госпитализировали с диагнозом коронавирус 28 декабря. Его перевели в реанимацию и врачам удалось стабилизировать состояние пациента. К аппарату ИВЛ Грачевского подключили 7 января и ввели в искусственную кому.

Борис Грачевский занимался детским юмористическим киножурналом «Ералаш» с 1974 года. Вначале он был его директором, а с 1984 года стал художественным руководителем «Ералаша».

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