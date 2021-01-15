Научная рота академии военно-воздушных сил переехала в Анапу из Воронежа.

Как сообщает Вести Воронеж», военных ученых разместят в технополисе «Эра» министерства обороны, где запускают и производственный кластер.

360 бывших студентов воронежских вузов прошли службу в научной роте за семь лет. Треть из них осталась служить в армии.

Фото академия-ввс.рф