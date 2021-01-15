Из Воронежа в Анапу переехала научная рота Военно-воздушной академии
Научная рота академии военно-воздушных сил переехала в Анапу из Воронежа.
Как сообщает Вести Воронеж», военных ученых разместят в технополисе «Эра» министерства обороны, где запускают и производственный кластер.
360 бывших студентов воронежских вузов прошли службу в научной роте за семь лет. Треть из них осталась служить в армии.
Фото академия-ввс.рф
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