Центры реабилитации для переболевших коронавирусом создадут в Воронежской области
Центры реабилитации для тех, кто переболел коронавирусом будут созданы в Воронежской области.
Как сообщает «Горком36», первоначально власти запланировали организовать 3 таких медучреждения.
В течение двух недель, по информации регионального департамента здравоохранения, в области наблюдается снижение на 40% выявления пневмоний на амбулаторном этапе по КТ.
Пациентов с тяжелыми формами стало меньше на 32 %.
31 163 лечащиеся на дому жителя региона получили бесплатные лекарства.
Фото pixbay.com
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