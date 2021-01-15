Центры реабилитации для тех, кто переболел коронавирусом будут созданы в Воронежской области.

Как сообщает «Горком36», первоначально власти запланировали организовать 3 таких медучреждения.

В течение двух недель, по информации регионального департамента здравоохранения, в области наблюдается снижение на 40% выявления пневмоний на амбулаторном этапе по КТ.

Пациентов с тяжелыми формами стало меньше на 32 %.

31 163 лечащиеся на дому жителя региона получили бесплатные лекарства.

Фото pixbay.com