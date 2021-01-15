Эксперты туристического сервиса OneTwoTrip раскрыли россиянам способ как отдохнуть в два раза больше, правильно распределив отпускные дни.

Весёлые и находчивые специалисты компании рассказали, что для этого нужно присоединять к официальному отпуску выходные, связанные с официальными праздниками. Тогда вместо 21 дня отдыха, каникулы могут продлится до 45 дней, пишет Lenta.ru.

К примеру, если в феврале, к трем официальным выходным, с 21 по 23 число, присоединить 3 отпускных дня с 24 по 26 февраля, то можно отдыхать сразу 8 дней.

Аналогичным образом можно поступать в другие дни государственных праздников и выходных.

Аналитики заметили, что при таком совмещении можно брать более выгодные авиабилеты, цены на которые снижаются сразу после праздников.

Но стоит заметить, несмотря на всю хитромудрость подобного метода, общее число выходных дней вместе с отпускными остается не изменным. Математика, однако!

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