15 жильцов пятиэтажного дома в Воронеже эвакуировали спасатели из-за возгорания подвала.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, вызов о пожаре в доме по Ольховому переулку поступил 15 января в 7.50.

Спасатели работали в условиях нулевой видимости. Во время тушения они установили устройство для дымоудаления.

Из второго подъезда пятиэтажки были эвакуированы 15 жильцов. По сообщению пресс-службы мэрии, для обогрева людей компания «Воронежпассажиртранс» направила автобус большого класса. Лицей №2 готов принять людей, в случае более длительного пребывания жильцов вне дома.

В настоящий момент в доме горят 20 квадратных метров хозяйственных сараев. Пожар спасатели локализовали в 9.20.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области