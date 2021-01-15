323 человека в селе Староникольском Воронежской области отказываются платить за вывоз мусора.

Как сообщает «Вести Воронеж», часть селян заявляет, что не пользуется вывозом мусора, утилизируя отходы, как говорится, «на дому», поэтому платить за «навязанную» услугу люди не желают.

Мусорный оператор «Экотехнологии» утверждает, что в декабре из села было вывезено 140 кубометров, а в мае прошлого года 260 кубометров отходов.

В настоящее время обе конфликтующие стороны готовятся к судам. На чей стороне будет правосудие, покажет будущее. «Экотехнологии» уже выиграл двадцать процессов, подавая в суд на должников.

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