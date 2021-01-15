Снег и морозы будут наблюдаться в предстоящие выходные в Воронеже. Такой прогноз сделали местные синоптики.

В субботу, 16 января, в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями. Днем и вечером возможен небольшой снег. Ночью столбик термометра может опуститься до -11 градусов. Днем метеорологи обещают до 6 градусов мороза. Ветер восточный 1,1 м/с.

В воскресенье, 17 января, в Воронеже обещают пасмурную погоду, небольшой снег. Температура воздуха ночью до 21 градуса мороза. Днем «потеплеет» до – 14 градусов. Ветер западный 2 м/с.

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