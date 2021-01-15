В этом году региональный парламент предварительно запланировал рассмотрение 50 законодательных инициатив, охватывающих практически все сферы жизни региона.

Владимир Нетёсов озвучил план законодательной деятельности Воронежской областной Думы на 2021 год

Как подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, этот список будет расширяться и дополняться. Например, в прошлом году Воронежская областная Дума рассмотрела около 200 нормативных правовых актов, хотя предварительно в плане на 2020 год также содержалось 50 пунктов.

– Многие законодательные изменения прошлого года были разработаны не в плановом режиме и касались оперативного решения вопросов, связанных с введением дополнительных мер господдержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции, – отметил Владимир Нетёсов.

Депутаты утвердили план законодательной деятельности Воронежской областной Думы на 2021 год на итоговом заседании в 2020 году.

–В соответствующем документе – 50 проектов региональных законов и постановлений. Они касаются социальной поддержки и охраны здоровья жителей региона, развития малого и среднего бизнеса, улучшения инвестиционного климата, дорожной деятельности, транспортного обслуживания населения и многих других вопросов, – сказал Владимир Нетёсов.

Более чем в половине случаев субъектами законодательной инициативы выступают депутаты регионального парламента. Законопроекты на рассмотрение Воронежской областной Думы также традиционно будут вносить губернатор и Избирательная Комиссия региона.

Председатель думского Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин инициирует поправки в законодательство в сфере организации транспортного обслуживания граждан автомобильным транспортом общего пользования, а также организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей.

Председатель Комитета по охране здоровья Иван Мошуров инициирует изменения в закон региона в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления никотиносодержащей продукции.

Законопроект, касающийся господдержки молодежных и детских общественных объединений в Воронежской области, будет представлен парламентариям председателем думского Комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций Артёмом Зубковым. Он же стал автором поправок к законам «О Молодежном парламенте Воронежской области» и «О государственной молодежной политике в Воронежской области».

Несколько проектов нормативных правовых актов разработала председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова. Все они касаются совершенствования законодательства в социальной сфере.

Разработчиком корректировок в документ, касающийся развития физической культуры и спорта Воронежской области, выступит председатель Комитета по физической культуре и спорту Александр Пешиков.

Также депутаты рассмотрят в 2021 году предложение председателя Комитета облдумы по предпринимательству и туризму Александра Овсянникова о внедрении новой гарантийной формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на обеспечение доступа к кредитным и другим финансовым ресурсам.

С рядом инициатив, направленных на развитие системы технопарков региона, выступит председатель Комитета по промышленности, инновациям и цифровому развитию Сергей Сажин. В частности, они касаются установления льготных ставок по различным налогам для управляющих компаний и резидентов технопарков.

Вице-спикер регионального парламента, председатель Комитета по культуре и историческому наследию Сергей Рудаков собирается вынести на обсуждение депутатского корпуса поправки в региональный закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан» в части установления социальной поддержки неработающим пенсионерам, имеющих почетные звания Российской Федерации в сфере культуры и искусства.

Еще несколько важных проектов законов разработаны председателем Комитета Воронежской областной Думы по государственной политике, законодательству, правам человека и Регламенту Виктором Буздалиным, председателем Комитета по образованию, науке и молодежной политике Дмитрием Ендовицким, председателем Комитета по имущественным и земельным отношениям Михаилом Гусевым.

Соавтором в ряде законопроектов, касающихся совершенствования системы ЖКХ в регионе, выступил председатель думского Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам Евгений Китаев.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов стал инициатором ряда законопроектов, в том числе касающихся развития бюджетного процесса на территории региона и корректировки контрольных полномочий законодательного собрания.

– Парламентарии также рассмотрят законы «Об исполнении областного бюджета за 2020 год» и «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области за 2020 год», будут вносить корректировки в бюджет 2021 года. Продолжится и корректировка регионального законодательства, связанного с федеральным законом о поправке к Конституции РФ, – сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.