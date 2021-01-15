Павел Петрович и Ольга Александровна Мальцевы отметили сегодня золотой юбилей совместной жизни.

Павел Петрович подполковник в отставке, Ветеран военной службы, заместитель председателя Ленинской районной общественной организации ветеранов, член координационного Совета, аттестационной и антикоррупционной комиссий управы Ленинского района.

Супруга — Ольга Александровна более 30 лет следуя за мужем по местам военной службы работала на различных предприятиях народного хозяйства.

Павел Петрович по окончании Львовского высшего военно – политического училища (факультет – журналистика), прошёл большой и славный путь советского офицера: секретарь комитета комсомола батальона, далее полка, помощник начальника политотдела по комсомольской работе, заместитель командира полка по политической части, старший инструктор политотдела по пропаганде и агитации, начальник университета марксизма-ленинизма в Дальневосточном военном округе, Группе Советских войск в Германии, Забайкальском военном округе (МНР), Московском военном округе.

Выйдя в отставку, подполковник Мальцев продолжил работать на ответственных должностях Федеральной миграционной службы России и Управления по делам ГОЧС городского округа город Воронеж. Это время вместило в себя кропотливый труд, настойчивость и целеустремленность в реализации намеченных планов.

У Мальцевых большая и дружная семья. Они вместе воспитали двух дочерей, а теперь помогают растить троих замечательных внуков.

Сегодня, поздравляя Павла Петровича и Ольгу Александровну с знаменательной датой, глава Ленинского района Сергей Ситников отметил эту семью, как золотой фонд нашего общества:

— Пятьдесят лет — это знаменательная веха в жизни. Годы доказали, что Вам присущи мудрость, чувство ответственности, преданность семье, а еще доброта, щедрость души и высокая порядочность, — сказал Сергей Ситников.

Он пожелал супругам здоровья и счастья в кругу родных и друзей.

Также, от имени депутата Государственной Думы С.В. Чижова, его представитель вручила юбилярам поздравительный адрес, а районный Совет ветеранов денежную премию.