Запрос на одобрение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экстренного использования в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии направила Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica.

Как сообщает ТАСС, в южноамериканской республике планируется использование 10 миллионов доз вакцины.

Бразильцы также планируют наладить выпуск российской вакцины на своих предприятиях в Бразилиа (Федеральный округ) и Гуарульюсе (штат Сан-Паулу) в рамках двухстороннего соглашения о передаче технологий Uniao Quimica.