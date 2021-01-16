Сенатор от Воронежской области принял участие в акции «Елка желаний» в Аннинском районе

Святочная неделя и Старый Новый год продлили цепочку добрых чудес. Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» продолжается. 14 декабря подарки от сенатора РФ Сергея Лукина вручили детям из Аннинского района.

— Акция «Елка желаний» была инициирована Президентом России на Всероссийском онлайн-марафоне «#Мы вместе» и проводится уже третий год по всей стране – в том числе и на территории Воронежской области. Дети, которые находятся в сложной жизненной ситуации, записывают свои желания. Задача взрослых – помочь им осуществиться, — рассказал Сергей Лукин.

С виртуальной елки он снял письма с просьбами о самых желанных подарках – и мечты ребятишек начали сбываться. Помощники сенатора прибыли в райцентр Анна точно на Старый Новый год. Метель, разыгравшаяся накануне, добавила ощущение волшебства.

— Я загадал, чтобы все-все на Новый год были очень радостные, веселые, и чтобы желания всех детей исполнились, — улыбается второклассник Руслан Фомин. Сам он мечтал о большом и сложном строительном конструкторе, и был счастлив его получить. По словам мальчика, он чувствует себя всё взрослее, и о «малышовых» играх стал забывать.

Свое увлечение рисованием сможет развивать Ангелина Макеева – ей вручили набор для юного художника. Нелли Дегтярева получила кукольный домик с мебелью, Илье Володину и Косте Саранчину подарили именно те модели конструкторов, которые они хотели. А Артему Иванову – роликовые коньки.

— Спасибо деду Морозу! Я так мечтал, — попросил Артём, чтобы помощники Сергея Николаевича передали ему привет.

— Я рад возможности принять участие в акции «Елка желаний», которая уже стала доброй традицией, и исполнить новогодние желания юных аннинцев. Осуществляя детскую заветную мечту, мы умножаем их веру в добро, — подчеркнул Сергей Лукин.

Напомним, накануне Нового года сенатор исполнил желание 7-летней Софьи Божко из Воронежа и лично вручил ей набор кукол.

Ольга Вороновская